Barga



Unitre Barga: via al 10° anno accademico

martedì, 16 novembre 2021, 14:20

Il 10° anno accademico di Unitre parte ufficialmente lunedì 22 novembre alle ore 17 con l'inaugurazione presso l'Aula Magna di ISI Barga con un bellissimo intervento di Massimo Salotti "Mettiamoci... all'Opera: intermezzi e racconti sulla musica, da Verdi a Puccini".

Unitre Barga propone ai suoi iscritti per l'anno accademico 2021-22 un ricco calendario di attività culturali e didattiche con conferenze settimanali di vari argomenti ogni lunedì, laboratori di fotografia, informatica, inglese, italiano per stranieri, pittura e fisica domestica tenuti da esperti e presentazioni di libri. Unitre Barga è sede esami Cils certificazione di italiano come lingua straniera e quindi è possibile iscriversi agli esami programmati del 2022. Le attività svolte in presenza rispettano le disposizioni anti-covid con l'obbligo del Green Pass.

Per informazioni: unitre.barga@virgilio.it, pagina fb o sito www.unitrebarga.it

Per tesseramento e iscrizione: Segreteria Unitre Barga c/o Circolo Acli Rita Montalcini in Viale Cesare Biondi 15 Barga aperta ogni mercoledì 16-18 e Sabato 15-16