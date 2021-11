Violenza contro le donne: tante iniziative a Barga

Altri articoli in Barga

lunedì, 22 novembre 2021, 16:37

Un 24enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dai carabinieri dopo alcuni controlli nel centro di Fornaci di Barga, in via della Repubblica, nella tarda serata di sabato

lunedì, 22 novembre 2021, 14:36

Ai nastri di partenza la stagione di prosa del Teatro dei Differenti di Barga con otto appuntamenti che coinvolgeranno lo spettatore in un percorso fra le grandi novità della scena teatrale nazionale

venerdì, 19 novembre 2021, 09:50

Solo quattro sono i nuovi casi registrati nel comune, che mandano a 21 i contagiati totali nel territorio di Barga, con 18 persone in quarantena e quattro cittadini che sono invece guariti

mercoledì, 17 novembre 2021, 08:28

L'appello proviene dai rappresentanti delle rsu ed rsa di alcune scuole della provincia di Lucca, appartenenti a sigle sindacali diverse: IC di Torre del Lago, IC Don Milani (Viareggio), IIS Chini-Michelangelo (Lido di Camaiore), ISI di Barga

martedì, 16 novembre 2021, 14:20

Il 10° anno accademico di Unitre parte ufficialmente lunedì 22 novembre alle ore 17 con l'inaugurazione presso l'Aula Magna di ISI Barga con un bellissimo intervento di Massimo Salotti "Mettiamoci... all'Opera: intermezzi e racconti sulla musica, da Verdi a Puccini"

lunedì, 15 novembre 2021, 15:15

Al via il programma del festival Garfagnana in Giallo Barga Noir 2021 dedicato a Giorgio Scerbanenco. Tanti gli eventi in programma intorno alla scrittura che da anni sta animando il panorama letterario italiano.