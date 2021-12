A Barga il futuro è... verde

Altri articoli in Barga

sabato, 11 dicembre 2021, 18:02

Grande successo per la competizione gastronomica a base di castagnaccio organizzata dai Lake Angels di Barga nella suggestiva cornice dello storico locale Capretz, nel cuore del centro storico barghigiano

sabato, 11 dicembre 2021, 16:32

Inaugurazione in grande stile per la pista di pattinaggio di Fornaci di Barga, aperta ufficialmente in occasione della festa dei commercianti che si è tenuta con un lungo e pittoresco corteo attraverso la via principale del paese. Video

giovedì, 9 dicembre 2021, 19:13

Il movimento Valle del Serchio Alternativa replica alla questura di Lucca sul diniego opposto allo svolgimento del corteo, programmato per domenica 19 dicembre, sia a Fornaci che a Barga

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:40

Non si fa attendere la risposta della questura in merito alla manifestazione, organizzata dal movimento "Valle del Serchio Alternativa", che si sarebbe dovuta tenere domenica 19 dicembre nel centro di Fornaci di Barga

mercoledì, 8 dicembre 2021, 20:55

La questura di Lucca ha comunicato il diniego allo svolgimento della manifestazione contro il Green pass, per la difesa del lavoro e della dignità, indetta dal movimento Valle del Serchio Alternativa per domenica 19 dicembre

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:56

Unitre Barga presenta lunedi 13 dicembre alle ore 17 presso l'Aula Magna di ISI Barga la conferenza dal titolo "Cristoforo Colombo – Ammiraglio del Mare Oceano" tenuta dall'Ammiraglio Enzo Menconi che descriverà la vita del grande navigatore, iniziando dalle origini della sua famiglia, il trasferimento prima in Portogallo e poi...