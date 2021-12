Barga



A Barga un bando per sostenere le attività

mercoledì, 29 dicembre 2021, 13:56

Considerata la difficile situazione economica attuale, a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, anche per la chiusura obbligatoria imposta alle varie attività economiche e commerciali dai provvedimenti governativi, ministeriali e regionali adottati, l'amministrazione comunale intende sostenere, anche per il 2021, la ripresa delle attività sul territorio comunale più colpite da questi effetti. In sostanza la giunta municipale ha recentemente deliberato un contributo a fondo perduto destinato alle attività economiche e commerciali proprio in considerazione anche della loro importanza quale parte integrante del tessuto sociale dell'intera comunità. Al momento sono 12mila € i fondi disponibili; si tratta di un importo iniziale, ma tale stanziamento potrà essere ulteriormente incrementato con le eventuali risorse che si dovessero rendere disponibili a seguito di economie di spesa, oltre che con eventuali risorse reperibili negli altri capitoli di bilancio dell'ente.

"Il nostro obiettivo e dell'amministrazione comunale – spiegano l'assessore al bilancio, Vittorio Salotti, e l'assessore al commercio ed attività produttive, Francesca Romagnoli - soprattutto in questa fase dell'emergenza da Covid19, è quello di agevolare la ripresa economica del territorio, accelerando i fattori di rilancio e innovazione garantendo un supporto a tutti gli esercizi locali, scongiurandone la chiusura riconoscendo alle stesse oltre alla loro funzione commerciale, quella aggregativa e di incremento della solidità del tessuto sociale"

A questo proposito il Ccmune di Barga ha pubblicato un bando con i requisiti essenziali che i potenziali beneficiari dovranno possedere e le modalità di riparto dei contributi. Questi saranno infatti concessi sulla base di una procedura valutativa che tenga conto delle domande pervenute e previa verifica del possesso dei requisiti indicati. La domanda, che dovrà essere compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata esclusivamente sul modello allegato al bando.

Queste dovranno pervenire al protocollo dell'ente esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) in formato PDF, al seguente indirizzo: comune.barga@postacert.toscana.it.

Scadenza entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 31 gennaio 2022.

Per scaricare il bando, con tutti i requisiti previsti, ed il modello di domanda è possibile consultare l'Albo Pretorio del Comune e il sito www.comune.barga.lu.it