Barga : ponte all'ania



Ape contro auto, un ferito in ospedale

giovedì, 23 dicembre 2021, 17:46

di loreno bertolacci

Paura oggi pomeriggio, intorno alle 12, per un incidente avvenuto proprio nel centro di Ponte all'Ania, in via Nazionale, nel comune di Barga. Coinvolti un Ape e un'auto.



Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia del Barghigiano. Ferito un uomo di Fornaci, alla guida dell'Ape, trasportato in codice giallo all'ospedale di Castelnuovo.

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Disagi al traffico.