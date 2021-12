Barga



Apre a Barga un punto di aiuto per le prenotazioni del vaccino contro il Covid

lunedì, 6 dicembre 2021, 10:24

Si lavora anche a Barga per intensificare la campagna per i vaccini dove l’amministrazione comunale, d’intensa con l’Arciconfraternita di Misericordia di Barga, da la possibilità, a tutti i cittadini che hanno diritto ad essere vaccinati e per i quali sono aperte e possibili le prenotazioni, di avere l’adeguata assistenza per la procedura online.

Il servizio di assistenza da parte dei volontari è attivo da questo lunedì (6 dicembre) e viene effettuato presso la sala Baraglia, sopra gli uffici della polizia municipale in via Roma.

Il servizio è attivo il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17 ed il mercoledì dalle 15 alle 17; il sabato mattina dalle 10 alle 12.

A Barga i cittadini troveranno ad assisterli i volontari dell’Arciconfraternita di Misericordia di Barga. Importante poi presentarsi sempre con la propria tessera sanitaria e se possibile con il proprio telefonino. In caso non si sia in possesso del cellulare provvederanno comunque i volontari a completare la procedura per la prenotazione nelle varie categorie al momento aperte.

“E’ un servizio importante – spiega l’assessore alla protezione civile Pietro Onesti – che, grazie al supporto del volontariato, riusciamo ad offrire a tutti coloro che necessitano di un aiuto per effettuare la prenotazione del vaccino. Lo avevamo già fatto e adesso ci è sembrato utile riattivare questa opportunità. Non tutti infatti posseggono la connessione a internet o hanno comunque la necessaria capacità o gli strumenti per effettuare la prenotazione ed in questo caso potranno rivolgersi dunque ai volontari che sapranno aiutarli nella procedura.”