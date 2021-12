Barga



Barga taglia il nastro della "Valle dei Presepi"

martedì, 7 dicembre 2021, 16:59

di tommaso boggi

È stata inaugurata a Barga la quinta edizione della "Valle dei Presepi", iniziativa natalizia portata avanti dall'Unione dei Comuni e che ha visto il paese della Mediavalle in prima linea, con l'intero centro storico pieno delle tradizionali statuine raffiguranti la Natività.



Il percorso si si sviluppa partendo dal "Fosso" per tutta la città vecchia, con installazioni tradizionali che si alternano a presepi a grandezza d'uomo e strutture scenografiche come la cascata continua posta davanti al Teatro dei Differenti.



"È un progetto dell'Unione dei Comuni che va avanti da diverso tempo ma che l'anno scorso è saltato a causa della pandemia - ha affermato il primo cittadino di Barga Caterina Campani, affiancata dai sindaci Paolo Michelini, Patrizio Andreuccetti, Andrea Bonfanti e Marco Remaschi - quest'anno abbiamo ripreso questa tradizione con un progetto che impegna l'intero centro storico, tantissime associazioni e cittadini. Mi preme ringraziare -ha continuato Campani- tutte le associazioni che si sono impegnati in questo progetto e i cittadini che ci hanno dato una mano e hanno messo i fondi a disposizione. Una Barga così non si era mai vista ed è un progetto che puntiamo a portare avanti ed ampliare" ha affermato il sindaco.