Barga



Covid, Campani: "41 contagi 'ufficiali' nel comune di Barga, mentre attendiamo i test. Nessuna terapia intensiva"

martedì, 28 dicembre 2021, 14:46

di tommaso boggi

Un pessimo regalo quello che i cittadini di Barga si sono ritrovati sotto l'albero questo Natale, con la nuova ondata di Covid-19 che ha iniziato a circolare rapidamente proprio durante le festività tra il 24 ed il 26 dicembre.

Se infatti attualmente sono solo 41 i positivi ufficiali nel comune il primo cittadino Caterina Campani non si fa illusioni sul prossimo futuro: "Mancano ancora tutti i dati utili per una stima reale, mentre stiamo aspettando i risultati dei nuovi test la cosa positiva è che, essendoci un'alta percentuale di vaccinati a Barga, non abbiamo avuto nessuna terapia intensiva e pochi ricoveri, molti sono infatti i contagiati addirittura asintomatici".

Una situazione che si iniziava a sentire nell'aria già pochi giorni fa, quando molti locali barghigiani avevano optato per una chiusura preventiva in questi giorni anche per cercare di salvare i vari cenoni di Capodanno, che in questo momento duro per il settore terziario sono una tiepida speranza di ripresa dalle ingenti perdite economiche degli ultimi anni in lockdown.

"Capodanno è alle porte – ha affermato Campani – ed è da elogiare la sensibilità da parte di molti locali e ristoratori che hanno agito proprio per arginare i numeri". Il sindaco ha comunque rassicurato i ristoratori del comune, assicurando che non saranno imposte nuove restrizioni da parte dell'amministrazione limitandosi quindi a seguire le direttive nazionali: "Al momento non imporremo ulteriori restrizioni – ha infatti asserito il primo cittadino – quelle necessarie sono già state aumentate od imposte dai nuovi decreti".

Anche se non critica la situazione è però comunque grave: "Invito alla massima attenzione e rispetto delle regole che ci siamo sempre dati: proprio in questo momento è necessario avere la massima attenzione" ha concluso Caterina Campani.