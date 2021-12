Barga



Donati beni di prima necessità alla commissione pari opportunità di Barga

lunedì, 20 dicembre 2021, 17:19

La commissione pari opportunità del comune di Barga ha ricevuto un’importante donazione di beni di prima necessità da Lucart Spa Stabilimento di Diecimo e che, in accordo con l’azienda, è stata devoluta al Centro Antiviolenza del territorio “Non ti scordar di te” di Ponte di Campia per le donne che assiste e che sono in difficoltà economica dovuta alla situazione famigliare difficile in cui si trovano dovuto ai maltrattamenti o violenza da parte dei loro compagni.



“Ogni anno - spiega la presidente della commissione Sonia Ercolini - è il nostro obiettivo fare un dono natalizio ad una realtà della zona che sostiene donne in difficoltà. Un dono natalizio che rappresenti solidarietà e rispetto, speranza e fiducia. L’anno scorso abbiamo promosso la raccolta delle trecce per l’Associazione Il Ritrovo di Roberta che lotta contro il tumore al seno e quest’anno, parlando con alcune volontarie del CAV che sono anche componenti della nostra Commissione, è apparsa questa necessità di prodotti per l'igiene personale e per la pulizia domestica che spesso le donne in difficoltà non se li possono permettere. Ringraziamo Lucart Spa, un’azienda sempre sensibili ai problemi sociali, per aver accolta la nostra richiesta”.