Fulvio Mandriota presenta il suo libro a Barga

Altri articoli in Barga

martedì, 30 novembre 2021, 19:44

Il movimento Valle del Serchio Alternativa risponde al presidente del Cipaf di Fornaci di Fornaci di Barga, Giuseppe Santi, in merito alla manifestazione contro il Super-Green pass prevista per domenica 19 dicembre

sabato, 27 novembre 2021, 08:38

Nicola Lazzarini, meglio noto come Mago Zazza, è un giovane di Barga che sta scalando, tappa dopo tappa, i gradini del mondo dello spettacolo. Una lunga e faticosa gavetta, in un mondo particolarmente difficile, concorrenziale e con poche certezze

sabato, 27 novembre 2021, 08:30

Lunedi 22 novembre all'Aula Magna di ISI Barga si è svolta l'inaugurazione del decimo anno accademico in presenza di oltre 50 iscritti che dimostra la voglia di ripartire, di riprendere quell'ora di cultura e di apprendimento che era stata interrotta da quasi due anni per via del covid.

venerdì, 26 novembre 2021, 16:31

Inizieranno lunedì 29 novembre i lavori per la realizzazione di nuove reti fognarie nel Comune di Barga. In particolare l'intervento interesserà Via Canipaia, via S. Antonio Abate, Via del Giardino, Via Puccini

venerdì, 26 novembre 2021, 10:46

Il prossimo anno scolastico vedrà l'attivazione di un corso di tecnologie cartarie all'Istituto 'Pertini' di Lucca, una nuova articolazione del corso di biotecnologie sanitarie all'Isi di Barga, mentre al 'Giorgi' di Lucca vi sarà una pluriclasse del corso serale di odontotecnico

giovedì, 25 novembre 2021, 10:57

Al comune di Barga è stata assegnata la somma di € 40.634,47 per aiutare i nuclei familiari ad affrontare la crisi economica derivante dall'emergenza Covid – 19