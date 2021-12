Barga



Giornata delle persone con disabilità: si presenta "Una storia diversa"

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:10

Il 3 dicembre è la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’ONU con lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto universale a prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale; di stimolare il dibattito ed il confronto sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante; di contribuire al superamento di ogni forma di razzismo e di esclusione. La Giornata si inscrive in un più ampio contesto di ripartenza, di contrasto alle discriminazioni di ogni genere e di incremento delle prospettive di crescita e di coesione sociale, che rientra negli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, in particolare, in quelli inerenti alla qualità dell’educazione, alla riduzione delle disuguaglianze e al rafforzamento del dialogo tra i popoli.

In occasione di questa giornata e per dare via ad un percorso più ampio nel 2022 per approfondire questo tema sociale, la Commissione Pari Opportunità e il Comune di Barga in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest e la Fondazione Ricci, propongono alle ore 16 nella “Saletta Riunione” dell’Ospedale di San Francesco, il libro autobiografico di Fulvio Mandriota “Una storia diversa” che ripercorre la vita dell’autore a partire dalla contrazione della poliomielite, malattia ancora molto diffusa negli anni ’40 del Novecento, nei primissimi anni della sua infanzia a Napoli. I primi ricordi della difficoltà e del dolore delle cure, ancora applicate in via del tutto sperimentale. A seguire le prime esperienze scolastiche dell’autore dove scopre definitivamente la condizione della solitudine e la propria diversità rispetto ai compagni di scuola. Da qui scaturisce nel libro un forte messaggio: l'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità ai disabili è ancora lontano, nonostante ci siano state nel tempo norme più favorevoli all'inserimento; e di fatto anche il nostro Paese si priva così di risorse utili alla comunità. Tra tutte queste vicende si inserisce il continuo rapporto con i medici e le strutture che gestiscono. Sono questi, appunto, per il loro camice, gli “Angeli bianchi” e, per la loro azione risanatoria, gli “Angeli del bene”. Tutti, uomini e donne, persone capaci di operare umanamente riparando, nonostante il dolore e i sacrifici, la salute di ogni sofferente e, più nello specifico il miglioramento delle condizioni dell’autore che riuscirà sempre meglio, sia pur malamente, a camminare. Sono, queste, le ultime riflessioni. Riflessioni che si confrontano alle pandemie dell’oggi, quando l’azione sempre più dissennata degli uomini lascia sviluppare o risvegliare vecchie-nuove malattie da cui sarà sempre più complicato ripararsi; e crea una società sempre più disumana di violenza sulla natura e di grande solitudine sociale legata all’ipertrofia social del Web.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid ed è obbligatorio il Green Pass