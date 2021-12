Barga



Il muro del pianto

mercoledì, 8 dicembre 2021, 16:42

di tommaso boggi

Un'epopea senza fine quella del palazzetto dello sport di Barga, ormai da 11 anni uno dei maggiori talloni d'Achille delle amministrazioni barghigiane che ha visto passare due sindaci, un ministro ed innumerevoli polemiche e problematiche.

Era infatti le 17 novembre del 2017 quando l'allora ministro per lo sport Lotti, assieme all'onorevole Marcucci, si presentò a Barga annunciando entro dicembre del 2018 la realizzazione di un palazzetto che sarebbe stato in grado di ospitare addirittura le partite della serie A di pallavolo. Oggi 8 dicembre 2021 l'unica cosa presente in quel terreno è un cantiere abbandonato, gli alberi attorno divelti e un enorme, grigio "Muro del Pianto" in mezzo alla zona residenziale e direttamente dietro le scuole primarie del comune.

Numerosi sono stati gli interventi da ogni parte politica e non riguardo il palazzetto, sin da quando venne giustamente deciso di abbattere il vecchio edificio per via della sua pericolosità, con un iter infinito a causa dei cambi di normative giunti infine alla partenza dei lavori, finalmente iniziati lo scorso anno. Ma l'epidemia di covid 19, il successivo fallimento della ditta vincitrice dell'appalto e l'aumento dei prezzi del materiale edile hanno nuovamente congelato nel tempo il progetto, lasciando solo un enorme muro grigio in cemento armato ed un mezzo pesante appena sotto.

Mentre l'opposizione di Barga accusa l'amministrazione di aver costruito un 'ecomostro', con la risposta immediata del sindaco Caterina Campani di attendere la fine dei lavori prima di affermare qualcosa del genere, la domanda che sorge spontanea è ovviamente: "quando?"

Dopo più di mezzo milione di euro spesi e tutte le vicissitudini, quando vedrà finalmente la luce questo progetto ormai decennale? Il primo cittadino ha affermato nei mesi scorsi di star trovando un accordo con il legale della ditta preposta e di come il palazzetto sia una delle priorità della sua amministrazione; speriamo quindi che questo "quando" trovi una sua risposta in una data certa a breve. Intanto Barga si trova a festeggiare un altro Natale senza un adeguato palazzetto dello sport, ma in compenso ha un nuovo, immenso, "Muro del Pianto" in cemento armato.