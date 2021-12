Barga



Il paniere di Barga si promuove

martedì, 21 dicembre 2021, 09:41

“Il Paniere di Barga”, progetto nato dalla collaborazione fra amministrazione comunale e aziende agricole del territorio, che mira alla valorizzazione dei prodotti locali, in questi giorni ha un nuovo strumento per farsi conoscere.

Anche in vista dei prossimi regali e delle festività natalizie è stato realizzato un cartoncino promozionale con indicate tutte le attuali realtà che hanno aderito al progetto con specificati i riferimenti e la produzione. Un altro passo in avanti per il Paniere di Barga che coinvolge aziende agricole ed agriturismi, diventando così un marchio di garanzia sostenuto dall’amministrazione comunale, che ne garantisce appunto genuinità e qualità. Infatti l’adesione al progetto comporta il rispetto di certe linee etiche e di produzione e tutte le aziende che hanno già aderito si rifanno ai concetti di una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.



“Il cartoncino, che è anche una forma di tutela del consumatore che sceglie una delle aziende indicate per i propri acquisti e magari per fare un regalo – spiegano l’assessore all’ambiente Francesca Romagnoli e il consigliere Filippo Lunardi che segue i progetti dedicati al prodotto tipico – è distribuito sul territorio e potrà essere un valido aiuto per chi quest’anno a Natale vorrà regalare qualità e prodotti del territorio. Un’ottima arma per acquisti a km zero e sostenibili”.