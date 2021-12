Barga



Installata centralina di monitoraggio dell'aria a Fornaci

giovedì, 30 dicembre 2021, 12:12

Installata in Fornaci di Barga la centralina di rilevamento della qualità dell’aria. A darne notizia l’assessore all’ambiente, Francesca Romagnoli.

La struttura di rilevazione è stata sistemata in piazzale del Frate, nella zona dove si trova la concessionaria Renault, nell’ambito della gestione dei dati della rete di rilevamento della qualità dell’aria. Al momento è arrivata la centralina mobile in attesa, da parte della Regione Toscana, di definizione del piano di posizionamento delle centraline fisse.



A Fornaci i campionamenti iniziano già oggi, giovedì 30 dicembre, e da domani saranno visibili sul sito di Arpat. Nel dettaglio gli inquinanti monitorati sono PM10, PM 2,5 e NO2; queste sono gli inquinanti più frequenti nelle aree urbane e le loro origini sono prevalentemente derivanti dall’attività umana come dal traffico veicolare e attività industriale. L’importanza di questo monitoraggio è infatti proprio dovuto alla pericolosità di queste polveri PM molto nocive come ad esempio quelle PM10, particelle in grado di raggiungere la trachea ed i bronchi.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Romagnoli che ha sottolineato l’importante collaborazione con gli uffici regionali: “Con l’installazione della centralina – spiega l’assessore Romagnoli – non solo andiamo a verificare la qualità dell’aria nell’ambiente dove viviamo ogni giorno, ma questo è indubbiamente collegato alla salute di noi tutti. E’ un tema, quello dell’ambiente, infatti strettamente connesso a quello della salute e come cittadini abbiamo il dovere di avere la garanzia della salubrità dei luoghi in cui viviamo, oltre che la massima trasparenza sulle informazioni relative alle attività inquinanti che possono mettere a rischio la salute di tutti noi”.