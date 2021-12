Barga



L'Isi Barga presenta un calendario per la costituzione 2022

mercoledì, 15 dicembre 2021, 17:37

di chiara grassini

Presentati in prefettura i due progetti "Il Calendario della Costituzione" e "Viviamo la Costituzione" che saranno realizzati a partire da gennaio per essere pronti per il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica. I protagonisti del piano sono gli studenti delle scuole di secondo grado della provincia di Lucca che - come nel caso dell'istituto superiore di istruzione Barga - hanno pubblicato un calendario, o meglio un calendario per la Costituzione. Grazie all'aiuto e al sostegno del corpo docenti è stato resa possibile la realizzazione e gli studenti sono partiti dalle proprie conoscenze, ovvero di ciò che hanno appreso durante il loro percorso di studio. Alla base di tutto un'analisi dei principi, poi l'approfondimento e la ricerca "quasi giornalistica" delle opere d'arte rappresentate nel calendario che esprimessero al meglio la Costituzione. Seguono l'inserimento dei commenti personali, la descrizione del quadro con il relativo parere. Tra le scelte, tanto per fare un esempio, una vecchia copertina della 'Domenica del Corriere' per la celebrazione del 2 giugno 1946. "Nell'opera l'Italia è una donna che vota e che veste il tricolore simboleggiante la Repubblica italiana e i suoi valori di uguaglianza e libertà" si legge nel mese di marzo 2022.

E a proposito di parità il prefetto di Lucca Francesco Esposito è partito proprio da qui, da questa parola chiave, ovvero dal concetto di uguaglianza.



"Che cosa è? - si è domandato - E' il rispetto verso l'altro, è il riconoscimento della diversità degli altri, è la parità di genere e la possibilità di accedere nella stessa misura ai servizi che dipendono dallo Stato".

Il progetto vede anche il coinvolgimento del giornalista il quale collabora con le scuole e le istituzioni seguito da momenti di approfondimento sul tema. Oltre allo studio e alla conoscenza una serie di pannelli che verranno esposti nelle piazze, nelle strade, nelle scuole e nei parchi.

Secondo il dirigente scolastico Donatella Buonriposi è fondamentale il "saper fare" e il "sapere" perchè entrambi diventano "saper essere". Nel corso della presentazione del progetto hanno preso la parola alcuni studenti di diversi istituti per commentare ed esprimere una loro opinione a riguardo. Dalle loro parole è emersa voglia di capire e di approfondire la nostra Costituzione, un tema che richiede un lavoro costante. Tra gli insegnanti che hanno supportato gli studenti ricordiamo Alberto Giovannetti, docente di diritto, il professore di diritto Lorenzo Canale e Alessandro Bertuccelli.

Insomma, per vedere il progetto portato a termine, occorrerà attendere il 2 giugno, giorno in cui si celebrerà la festa della Repubblica per l'appunto.