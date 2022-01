Barga



Ludovica è l'ultima nata a Barga nel 2021

sabato, 1 gennaio 2021, 11:12

Fiocco rosa per l'ultimo nato del 2021 in Valle del Serchio. L'ospedale di Barga ha concluso l’anno con 225 nati (8 parti in più rispetto all'anno scorso). L'ultima è stata Ludovica, venuta alla luce il 30 dicembre 2021, alle ore 2,29, per la gioia di mamma Sara e papà Marco, di Pieve Fosciana. La piccola pesa 3.740 kg.



L'ospedale di Lucca ha concluso l'anno invece con 913 parti e 918 nati. Ultima nata Viola il 31 dicembre 2021 alle ore 13:47.