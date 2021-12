Barga



Mastronaldi (FdI): "Troppi incidenti a Ponte all'Ania, cosa si aspetta ad intervenire?"

lunedì, 27 dicembre 2021, 11:03

Luca Mastronaldi, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Barga, pone il problema della sicurezza nella frazione di Ponte all'Ania a seguito degli ultimi incidenti.



"Gli ultimi incidenti, avvenuti nella frazione di Ponte all'Ania - esordisce il coordinatore -, riportano alla luce problematiche, ormai da anni trattate anche in numerose sedute del consiglio comunale e mai risolte dalle varie amministrazioni che si sono susseguite".



"Nonostante le varie sollecitazioni, interpellanze - sottolinea - la vigilia di Natale un gravissimo incidente ha colpito un signore che è stato investito sulle strisce pedonali, in prossimità della piazza Divisione Cuneense. Ci chiediamo cosa serva ancora per intervenire".



"In tutta la frazione - incalza Mastronaldi - la segnaletica orizzontale non è più visibile, gli attraversamenti non sono adeguatamente illuminati e segnalati. Ricordo le rassicurazioni (ormai sono trascorsi molti anni) dell'assessore competente, ma ad oggi tutte le sue promesse sono rimaste vane. Cosa si aspetta ad intervenire? Gli interventi di sicurezza fatti a Fornaci di Barga, perché non sono stati eseguiti anche a Ponte all'Ania? Non può bastare l'installazione di un autovelox all'interno del centro abitato per risolvere problemi che si trascinano da ormai troppi anni".



2Aspettiamo, in trepidante attesa - conclude l'esponente di FdI -, la risposta degli amministratori del comune, ma che stavolta si dia risposte concrete e con tempi certi, onde evitare di dover nuovamente ritornare sul tema".