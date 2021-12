"Memoria di donna": si presenta il libro di Sara Moscardini

Altri articoli in Barga

martedì, 7 dicembre 2021, 10:28

Organizzata dal comune di Barga, dalla Fondazione Ricci e dal Giornale di Barga, propone circa un centinaio di scatti fotografici dedicati al paesaggio barghigiano, alla natura dei luoghi di origine di Massimo Pia, agli eventi culturali di Barga ed alla ritrattistica

lunedì, 6 dicembre 2021, 10:24

Si lavora anche a Barga per intensificare la campagna per i vaccini dove l’amministrazione comunale, d’intensa con l’Arciconfraternita di Misericordia di Barga, da la possibilità, a tutti i cittadini che hanno diritto ad essere vaccinati e per i quali sono aperte e possibili le prenotazioni, di avere l’adeguata assistenza per...

sabato, 4 dicembre 2021, 09:04

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ieri all’ospedale “San Francesco” di Barga è stato presentato il libro di Fulvio Mandriota "Una storia diversa"

venerdì, 3 dicembre 2021, 15:36

Avviata la piantumazione di alberi a Fornaci lungo il Viale della Repubblica. Un progetto realizzato dal Consorzio 1 Toscana Nord in collaborazione con il comune di Barga, che mira a ridurre il rischio idrogeologico, agendo sugli impatti positivi che gli alberi hanno sul clima.

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:16

Secondo appuntamento con la stagione di prosa del Differenti di Barga frutto della collaborazione fra comune e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Sabato 11 dicembre (ore 21) sarà sul palcoscenico barghigiano Stefano Massini con il suo "Alfabeto delle emozioni"

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:10

Il libro autobiografico di Fulvio Mandriota “Una storia diversa” ripercorre la vita dell’autore a partire dalla contrazione della poliomielite, malattia ancora molto diffusa negli anni ’40 del Novecento, nei primissimi anni della sua infanzia a Napoli