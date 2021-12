Mostra fotografica in ricordo di Massimo Pia

Altri articoli in Barga

martedì, 7 dicembre 2021, 10:41

Sabato 18 dicembre alle 16, alla Fondazione Ricci ETS, si terrà la presentazione del libro di Sara Moscardini "Memoria di donna. Storie femminili dagli archivi barghigiani (XIV-XX secolo)". Introduce il presidente della Fondazione Ricci, architetto Cristiana Ricci; sarà presente l'autrice

lunedì, 6 dicembre 2021, 10:24

Si lavora anche a Barga per intensificare la campagna per i vaccini dove l’amministrazione comunale, d’intensa con l’Arciconfraternita di Misericordia di Barga, da la possibilità, a tutti i cittadini che hanno diritto ad essere vaccinati e per i quali sono aperte e possibili le prenotazioni, di avere l’adeguata assistenza per...

sabato, 4 dicembre 2021, 09:04

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ieri all’ospedale “San Francesco” di Barga è stato presentato il libro di Fulvio Mandriota "Una storia diversa"

venerdì, 3 dicembre 2021, 15:36

Avviata la piantumazione di alberi a Fornaci lungo il Viale della Repubblica. Un progetto realizzato dal Consorzio 1 Toscana Nord in collaborazione con il comune di Barga, che mira a ridurre il rischio idrogeologico, agendo sugli impatti positivi che gli alberi hanno sul clima.

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:16

Secondo appuntamento con la stagione di prosa del Differenti di Barga frutto della collaborazione fra comune e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Sabato 11 dicembre (ore 21) sarà sul palcoscenico barghigiano Stefano Massini con il suo "Alfabeto delle emozioni"

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:10

Il libro autobiografico di Fulvio Mandriota “Una storia diversa” ripercorre la vita dell’autore a partire dalla contrazione della poliomielite, malattia ancora molto diffusa negli anni ’40 del Novecento, nei primissimi anni della sua infanzia a Napoli