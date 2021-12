Barga



Natale a Fornaci, commercianti in festa

sabato, 11 dicembre 2021, 16:32

di tommaso boggi

Inaugurazione in grande stile per la pista di pattinaggio di Fornaci di Barga, aperta ufficialmente in occasione della festa dei commercianti che si è tenuta con un lungo e pittoresco corteo attraverso la via principale del paese.



Ospiti d'eccezione la banda della Misericordia di Borgo a Mozzano, i figuranti di "Fantasy Real Dreams" oltre che, ovviamente, Babbo Natale che ha attraversato la cittadina su una carrozza per la gioia dei più piccini.



Spettacolare l'esibizione dei figuranti di Fantasy Real Dreams, club lucchese per la promozione della cultura fantasy, che ha inscenato lo spettacolo "la vera storia di Sami Klaus e Frigg" di fronte alla pista di pattinaggio, una conclusione degna per una giornata speciale.

