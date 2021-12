Natale in musica con il Gvs Barga

Altri articoli in Barga

mercoledì, 15 dicembre 2021, 17:37

Presentati in prefettura i due progetti "Il Calendario della Costituzione" e "Viviamo la Costituzione" che saranno realizzati a partire da gennaio per essere pronti per il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica

mercoledì, 15 dicembre 2021, 17:28

Il movimento "Valle del Serchio Alternativa" torna a chiedere delucidazioni sulla gestione dei contagi dopo la notizia della riapertura della 'bolla Covid', per pazienti asintomatici o non gravi, all'ospedale San Francesco di Barga

martedì, 14 dicembre 2021, 08:51

La minoranza di Barga "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, ha segnalato al direttore generale di Poste Italiane ed al sindaco la grave situazione dei disservizi postali nel comune barghigiano ed ha, in particolare, richiesto la riapertura dell'ufficio postale di Filecchio

lunedì, 13 dicembre 2021, 16:50

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da oggi verrà attivata, in via temporanea, all’ospedale “San Francesco” di Barga un’area Covid destinata in particolare a pazienti asintomatici o comunque non in gravi condizioni

lunedì, 13 dicembre 2021, 11:17

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, con la realizzazione del Necciarello, il dolcetto del Buffardello, riparte “Abili pasticceri e non solo”, un progetto gastronomico dalla valenza sociale, culturale e turistica

sabato, 11 dicembre 2021, 18:02

Grande successo per la competizione gastronomica a base di castagnaccio organizzata dai Lake Angels di Barga nella suggestiva cornice dello storico locale Capretz, nel cuore del centro storico barghigiano