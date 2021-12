Barga



Progetto Comune: "Ancora casi Covid all'ospedale di Barga, situazione inaccettabile"

venerdì, 24 dicembre 2021, 13:15

Il capogruppo di minoranza del comune di Barga, Francesco Feniello, del gruppo "Progetto Comune", interviene in merito alla gestione dei casi Covid all'ospedale di Barga.



"In piena pandemia, nell'anno 2020 - esordisce il gruppo -, noi di Progetto Comune, in merito alla proposta di realizzare 21 posti letto covid nel reparto di medicina di Barga avevamo affermato che era una proposta da scartare. Per fortuna la proposta venne modificata e i responsabili dell'azienda sanitaria realizzarono la bolla Covid in un altro reparto anche perché, per quanto ci risulta, il reparto medicina era stato ritenuto poco idoneo dal punto di vista strutturale per la gestione della criticità".



"Ora ci risiamo! - attaccano i consiglieri - Nel reparto si sono verificati alcuni casi e per questo uno dei tre moduli (8/10 posti) è stato riservato ad ospitare una bolla covid per pazienti asintomatici non in gravi condizioni. Sembra che proprio in questi giorni un altro caso covid si sia verificato nel reparto riabilitazione. Quest'ultimo paziente dovrebbe essere stato trasferito nella bolla covid del reparto medicina".



"A causa di queste sistemazioni - incalza il gruppo - il reparto medicina ospita pazienti ordinari e pazienti covid seppure in locali separati. Il personale medico ed infermieristico che si deve occupare di questi pazienti è sempre lo stesso. Non risulta sia stato assegnato altro personale".



Il capogruppo di Progetto Comune ha effettuato una visita presso l'ospedale per avere informazioni e rendersi conto di persona della situazione venutasi a creare. Il personale contattato, con professionalità e senso di responsabilità istituzionale, ha riferito di non essere autorizzato a fornire le informazioni richieste. Allora chiedo: - a chi è autorizzato, di fornire chiarimenti sugli ultimi eventi; - di conoscere l'idoneità della struttura anche perchè in caso di complicazioni a Barga non esiste il reparto di rianimazione; - di conoscere se il personale è in numero adeguato per seguire tutti i pazienti (Covid e non Covid); - di conoscere perchè questi pazienti, pur in presenza di posti covid presso l'ospedale di Lucca, vengono ricoverati in Barga presso il reparto medicina compromettendo, a nostro avviso, la piena funzionalità del reparto e la loro stessa incolumità in caso di peggioramenti improvvisi; - ai responsabili regionali, dell’Asl e al sindaco, di adoperarsi per rafforzare la proposta di utilizzare i locali attrezzati del San Luca ed eventualmente quelli del Campo di Marte e, proprio in caso di necessità, utilizzare appositi locali dell’ospedale di Barga con personale medico ed infermieristico dedicato. Quindi dare a Barga un ulteriore servizio senza ridimensionare quelli esistenti, dare a Barga ulteriore personale medico ed infermieristico senza costringere quelli attualmente presenti ad ulteriori sacrifici per coprire le inefficienze create dal sistema".



"Chiedo che fine hanno fatto i reparti realizzati e rimasti inutilizzati presso il Campo di Marte? - conclude - Ulteriore spreco di risorse pubbliche senza programmazione? Abbiamo comprato la macchina ma manca l'autista? Basta con le promesse (bla-bla-bla) facciamo funzionare la nostra sanità senza chiedere ulteriori sacrifici a medici, infermieri e personale tutto. Hanno già dato! Continuerò a seguire la situazione rimanendo vicino al personale sanitario impegnato in questa emergenza. Coraggio finirà anche questo. Giungano a voi tutti i più sinceri Auguri di buone feste ed ai pazienti anche gli auguri di pronta guarigione".