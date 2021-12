Barga



Progetto Comune: "Inaccettabile la chiusura dell'ufficio postale di Filecchio"

martedì, 14 dicembre 2021, 08:51

La minoranza di Barga "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, ha segnalato al direttore generale di Poste Italiane ed al sindaco la grave situazione dei disservizi postali nel comune barghigiano ed ha, in particolare, richiesto la riapertura dell'ufficio postale di Filecchio.



"Il nostro - ha spiegato il capogruppo Feniello - è un comune montano dove i cittadini devono convivere con i disagi e le difficoltà legate alle criticità della mobilità specialmente nel periodo invernale. Da anni la politica nazionale, regionale e locale, ha impoverito i servizi a disposizione dei cittadini in un'ottica del risparmio a tutti i costi".



"Da anni - ha incalzato - i nostri cittadini sono stati vittime inconsapevoli dei disservizi causati da tali scelte scellerate della politica. Da anni nel nostro comune gli uffici postali hanno subito chiusure e tagli al personale creando ulteriori disservizi e disagi ai nostri cittadini che con grandi sacrifici cercano di rimanere sul territorio di appartenenza. Da anni riceviamo lamentele da parte dei cittadini circa i disservizi causati da Poste Italiane".



"La pandemia - ha continuato il consigliere - ha ancora di più amplificato queste situazioni di disagio. Negli ultimi anni davanti ai nostri uffici postali (di Barga e Fornaci di Barga) si formano code di utenti in attesa di entrare per effettuare operazioni postali (pagamento tasse – riscossione pensioni – spedizione corrispondenza ecc.). Detti utenti nel periodo estivo sono costretti ad aspettare il proprio turno sotto il sole infuocato e nel periodo invernale devono sopportare le criticità dovute al freddo ed alla pioggia con grave danno alla loro salute".



"Ci tengo a precisare - ha sottolineato Feniello - che molti di questi utenti sono persone anziane e fragili. Da anni l'ufficio postale di Filecchio, frazione del comune di Barga, risulta chiuso e gli oltre mille abitanti della frazione sono costretti a percorrere oltre 4 km. Per raggiungere l'ufficio postale più vicino. Le persone anziane e prive di idoneo veicolo non possono raggiungere gli uffici postali aperti. Gli utenti che riescono a spostarsi con i propri mezzi vanno ad intasare gli altri uffici postali allungando le code già presenti".



"Ci risulta - ha concluso - che i lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale di Filecchio sono terminati da tempo e nonostante l'affitto pagato da “Poste Italiane”, l'ufficio rimane chiuso continuando a creare le difficoltà sopra dette. In tutto il comune la Posta Viene recapitata con grossi ritardi. Ora la situazione è diventata insopportabile. Per quanto precede chiediamo a Lei di intervenire per far riaprire l'ufficio postale di Filecchio. Chiediamo di procedere all'installazione di gazebo per l'attesa degli utenti nei pressi degli uffici postali principali di Barga e Fornaci di Barga".