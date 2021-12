Barga



Stefano Massini in scena al Teatro dei Differenti

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:16

Secondo appuntamento con la stagione di prosa del Differenti di Barga frutto della collaborazione fra comune e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Sabato 11 dicembre (ore 21) sarà sul palcoscenico barghigiano Stefano Massini con il suo "Alfabeto delle emozioni".

Lo scrittore così amato per i suo racconti in tv a Piazzapulita il giovedì sera e meraviglioso padrone di casa con Andrea Delogu di Ricomincio da Rai tre -sei prime serate evento dedicate allo spettacolo dal vivo- accompagnerà il pubblico in un viaggio profondissimo e ironico nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un'emozione, Massini appassionato narratore, strega il pubblico con un susseguirsi di storie e esempi irresistibili, con l'obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell'essere umano, dipinta con l'estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica "il più popolare raccontastorie del momento".

Noi infatti siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d'animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un'emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia...).

Prevendita dei biglietti in corso: Ufficio Cultura del Comune di Barga allo 0583724791 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17) e alla mail cultura@comunedibarga.it

Per informazioni è attiva la pagina Facebook Teatro dei Differenti (info e prenotazione ticket anche con Messenger)

Biglietti da 13 a 20 €