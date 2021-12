Barga



Unitre Barga: conferenza su Cristoforo Colombo

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:56

Unitre Barga presenta lunedi 13 dicembre alle ore 17 presso l'Aula Magna di ISI Barga la conferenza dal titolo "Cristoforo Colombo – Ammiraglio del Mare Oceano" tenuta dall'Ammiraglio Enzo Menconi che descriverà la vita del grande navigatore, iniziando dalle origini della sua famiglia, il trasferimento prima in Portogallo e poi in Spagna al servizio di quei due Paesi sul mare. L'Ammiraglio Menconi analizzerà brevemente i contenuti del progetto di Colombo di raggiungere l'Asia navigando verso ovest, i suoi sogni e le sue idee; passerà poi ad approfondire i quattro viaggi di Colombo nonché la sua ascesa e la sua sventura, la sua grande capacità di Comandante navale e di conduttore di uomini, ma anche i suoi limiti di amministratore di comunità stanziali. Sarà poi trattata la questione, tutt'ora dibattuta, della sua sepoltura e del luogo dove riposano sue spoglie. La parte finale sarà poi dedicata ai monumenti che, nel nuovo Mondo ricordano l'epica avventura del grande navigatore, un uomo che, grazie al suo coraggio, a tratti temerario, ha messo in contatto due mondi antichi e lontani.

Contrammiraglio del Corpo delle Capitanerie di porto Enzo Menconi è attualmente in "ausiliaria" dopo aver prestato circa 44 anni di servizio ed aver ricoperto numerosi e complessi incarichi nell'ambito della Forza Armata, sia in contesti Nazionali che Internazionali. E' specializzato in "Sicurezza della Navigazione" ed ha frequentato l'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, il maggior Istituto di formazione in ambito Marina Militare, conseguendo l'abilitazione a ricoprire incarichi di Stato Maggiore e funzioni di analisi in geostrategia e geopolitica. Si è occupato di "formazione" nell'ambito della Forza Armata, ricoprendo per 4 anni l'incarico di "Capo Gruppo Insegnamento delle Capitanerie di porto" presso le Scuole Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena. E' insignito della decorazione di "Lungo Comando" (oltre 10 anni) e di "Lungo Imbarco" (periodo di navigazione superiore a 10 anni). Da sempre appassionato di storia ha al suo attivo studi e ricerche su vari periodi bellici e sulla portualità nazionale. E' attualmente Vicepresidente dell'Associazione Apuamater (Associazione per la valorizzazione culturale, storica e difesa ambientale del territorio di Massa – Carrara, Lunigiana storica e Versilia), e in nome e per conto di tale sodalizio tiene conferenze e seminari su argomenti storici/istituzionali ed ambientali. Nel 2015 è stato insignito dell'onorificenza al Merito della Repubblica di Cavaliere; è tra i fondatori nella Provincia di Massa Carrara dell'ANCRI (l'Associazione che riunisce gli insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiani) e ricopre la carica di "Consigliere" con delega ai beni ambientali e storici.

La conferenza si terrà in rispetto alle normative anti-covid ed è obbligatorio il Green Pass.