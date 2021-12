Barga



Valle del Serchio Alternativa: "Bolla Covid a Barga, come stanno realmente le cose?"

mercoledì, 15 dicembre 2021, 17:28

Il movimento "Valle del Serchio Alternativa" torna a chiedere delucidazioni sulla gestione dei contagi dopo la notizia della riapertura della 'bolla Covid', per pazienti asintomatici o non gravi, all'ospedale San Francesco di Barga.



"Da qualche giorno a questa parte - esordisce il movimento - sono giunte alle orecchie del nostro movimento diverse voci riguardanti l’ospedale di Barga; di recente è uscito un articolo sulla riapertura della “bolla Covid” dove si prevede di riservare 8-10 posti a “pazienti asintomatici o comunque non gravi”; è il sindaco di Barga stesso a confermarci che tale riapertura sarebbe dovuta ad alcuni casi di positività avvenuti nel reparto di medicina che però non sarebbero riconducibili ad un cluster, come già avvenuto in passato".

"Ma come stanno realmente le cose, al di là dei soliti nebulosi comunicati rilasciati dalle autorità? - incalza Valle del Serchio Alternativa - Succede che una infermiera del reparto di medicina ha scoperto di essere positiva al Covid durante i primi giorni della settimana che va dal 6 al 12 dicembre, tutto ciò nonostante fosse vaccinata (o almeno così si presume, dato l’obbligo vigente per il personale sanitario), che la stessa abbia contagiato alcuni dei pazienti in reparto e che l’ASL abbia di conseguenza attivato un percorso di controllo e di quarantena su quasi tutti i pazienti ancora in reparto o dimessi".

"Abbiamo detto “quasi” - sottolinea il movimento -: già, perché siamo a conoscenza di almeno una paziente che nonostante abbia avuto la dimissione ad inizio di quella settimana, ha ricevuto comunicazione dalla ASL solo il sabato 11 e quindi ha scoperto dopo cinque giorni dal rientro a casa di avere il Covid! Fortunatamente al momento non ha sintomi particolari e si trova in osservazione all’ospedale San Luca di Lucca; tuttavia, a causa di questo ritardo, ogni persona che ha avuto contatti stretti con lei si trova in quarantena e a rischio Covid con conseguente pericolo di reazione a catena".

"Al solito - attacca Valle del Serchio Alternativa - ci facciamo quindi alcune domande: se un’infermiera contagia diversi pazienti, perché non si parla più di cluster? Perché un suo collega non vaccinato si trova sospeso dal lavoro e senza stipendio mentre i vaccinati continuano a lavorare pur contagiando a loro volta? Se l’infermiera non fosse stata vaccinata avremmo assistito alla solita gestione dell’informazione oppure sarebbe partita la “caccia all’untore”? Dopo quanto sta accadendo, continuate a sentirvi più sicuri col Super Green Pass e siete soddisfatti della sospensione del diritto fondamentale al lavoro per chi legittimamente abbia deciso di non vaccinarsi?"

"Per ultimo - e conclude -: questa storia della bolla Covid per persone asintomatiche (quindi, a tutti gli effetti, sane) non sarà l’ennesimo tentativo di copertura della verità e l’ennesima riprova della mancanza di trasparenza da parte delle istituzioni?"