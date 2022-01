Barga



A Tiglio il lavatoio si trasforma in... museo

giovedì, 27 gennaio 2022, 15:38

di andrea cosimini

Fuori c'è un sole primaverile, la giornata è invitante. A casa la televisione ci somministra la dose quotidiana di paura, con il consueto 'bollettino di guerra' che dovrebbe indurci a diffidare sempre più del prossimo. Mentre svogliati seguiamo, tra uno sbadiglio e un conato, il teatrino delle elezioni presidenziali che ci conferma, se mai ne avessimo avuto il bisogno, la distanza abissale tra il patinato mondo della politica e il popolo, ad un tanto al mese, che non sa nemmeno più come tirare avanti, capiamo che le cose da fare sono due: deprimerci o spegnere la tv e uscire. Optiamo per la seconda.



Ci incamminiamo lungo via di Tiglio. Giunti in prossimità del paese, tra il verde della natura, ci appare, all'improvviso, una costruzione in pietra che, se non ricordiamo male, una volta era un antico lavatoio che, in tempo di pace, le donne utilizzavano per lavare la biancheria sporca, e, in tempo di guerra, pure i soldati sfruttavano per pulire le divise militari. Veniamo però colpiti dal colore: il lavatoio ci appare completamente dipinto e, su un lato, campeggia la scritta "I pozzi di Tiglio - Benvenuti, welcome" in una cornice artistica. Rimaniamo stupiti e affascinati. A questo punto, ci avviciniamo con avida curiosità.



Ebbene, se pensavamo di trovare vasche vuote, magari sfregiate e ammuffite, con rimasugli che il tempo, inevitabilmente, ha accumulato al loro interno, quello in cui incappiamo è sbalorditivo: un vero e proprio... museo a cielo aperto. Sulla parete destra notiamo cinque quadri: nel primo in alto riconosciamo il disegno 'Le Fate Ignoranti' del regista turco Fernand Ozpetek; di fianco, un omaggio al pittore cubista Pablo Picasso, con riprodotta la sua opera 'Donna con il Liuto'; in basso, ancora, un omaggio al poeta di casa, Giovanni Pascoli, ed alcune strofe della poesia 'L'Ora di Barga' tratta dai 'Canti di Castelvecchio'; quindi, accanto, un vecchio canto popolare della Befana di Barga dei primi del 900 che fu ritrovato e magistralmente musicato dal maestro Giancarlo Rizzardi; infine un quadro ('Picnic') del pittore colombiano Fernando Botero.



Siamo sbalorditi. Continuiamo la nostra speciale 'visita': sulla colonna a sinistra, ci colpisce un quadro del pittore livornese Amedeo Modigliani; poi tre quadri di Pinocchio, il celebre burattino nato nella mente di Carlo Collodi; sotto un quadro del pittore francese Henri Matisse, 'Gatto e Pesci rossi', e uno dello spagnolo Joan Mirò Mirò; sulla parete accanto 'Il Figlio dell'Uomo' di Renè Magritte. Che spettacolo.



Ma non finisce qui: sopra al primo pozzo troviamo i quadri di due bimbe (che capiamo essere le figlie di Gioconda, l'ideatrice di questa meravigliosa galleria): Agnese ed Amelia. Di fianco un quadro di Salvador Dalí e nel pozzo centrale tre quadri del grandissimo artista pop Keith Haring. Ma è il quadro in basso che ci cattura: titolato 'L'indifferenza è paura', intravediamo tre persone che simboleggiano il celebre motto "non vedo, non sento, non parlo". E rimaniamo colpiti dalla portata anche politica del messaggio. Infine, di fianco, l'inconfondibile 'Uomo Vitruviano' di Leonardo da Vinci.

Siamo senza parole. E' proprio vero che, a volte, basta varcare la porta di casa per imbattersi nella notizia. Noi non sappiamo cosa pensino gli abitanti del posto di questa creazione: sicuramente avrà fatto storcere il naso a qualcuno ed avrà entusiasmato qualcun altro. Noi - e lo diciamo con assoluta sincerità - siamo rimasti piacevolmente sorpresi.



In un mondo sempre più grigio, a volte un arcobaleno appare all'improvviso dietro l'angolo.