In scena 'Andromaca' al Differenti di Barga

lunedì, 24 gennaio 2022, 09:23

Mercoledì 26 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 17:00, grazie alla collaborazione con Unitre Barga, si terrà online su Zoom, aperta a tutti e su prenotazione, una conferenza sul tema degli "archetipi della mitologia". Un viaggio attraverso la poesia e il teatro per riflettere sul valore e la funzione della mitologia classica nella nostra contemporaneità.

Lo workshop sarà a cura di Francesco Tomei. Il programma si aprirà con l'intervista alla compagnia teatrale pisana I Sacchi di Sabbia, che con Massimiliano Civica firmano lo spettacolo che sabato 29 gennaio andrà in scena al Teatro dei Differenti di Barga. Si tratta di una rivisitazione della tragedia classica di Euripide, Andromaca. La compagnia, pluripremiata con prestigiosi riconoscimenti come uno dei punti di riferimento sulla scena italiana del teatro contemporaneo, porterà in scena uno spettacolo fresco, estremamente comico e tragico allo stesso tempo. I Sacchi di Sabbia porteranno in scena la vitalità dei dialetti delle varie regioni, dal pisano al napoletano che verranno ricondotti ai personaggi protagonisti della tragedia e ci dimostreranno come le vicende di questi personaggi ci possono dire molto di chi siamo oggi.

Seguirà dopo un approfondimento sulla mitologia da un punto di vista teatrale, un focus sulla poesia con la partecipazione di Doris Bellomusto, autrice della raccolta "Fra l'Olimpo e il Sud" nel quale la poetessa calabrese e Professoressa ormai da diversi anni negli istituti scolastici barghigiani raccoglie la nostalgia degli Dei e la volontà di cercare nel presente tracce di memoria che vanno a comporre un'identità frantumata, persa e ritrovata fra scampoli di un mondo immaginario, a metà strada fra il monte Olimpo e il Sud.

Per i partecipanti allo workshop sarà possibile assistere allo spettacolo al Teatro dei Differenti al prezzo ridotto di 10€. Qualcuno potrà pensare che la mitologia e la cultura classica siano qualcosa di distante da noi, soporifero, che non possa in qualche modo rappresentare qualcosa della nostra contemporaneità, questa iniziativa nasce per dimostrare un altro punto di vista.

La conferenza sarà gratuita su Zoom. Gli inviti verranno inoltrati privatamente agli iscritti. Per informazioni e iscrizioni contattare unitre.barga@virgilio.it - francescotomei.teatro@gmail.com

Per prenotazioni biglietti spettacolo Andromaca contattare Ufficio Cultura di Barga: tel. 0583 724791 cultura@comunedibarga.it