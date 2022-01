Misericordia del Barghigiano: si dimettono il governatore Carla Andreozzi e due consiglieri

Altri articoli in Barga

Alla sede vaccinale di Fornaci di Barga l’accesso libero per i vaccini 5-11 anni è possibile il 31 gennaio e il 5 e il 24 febbraio in orario 18-19; il 29 gennaio e il 2 febbraio in orario 12-13 e 18-19; l'8 febbraio in orario 12-13

Può un antico lavatoio in pietra ormai in disuso, posto sul ciglio di una strada, trasformarsi in un colorato museo di opere d'arte a cielo aperto? La risposta è sì. Siamo in via di Tiglio, a pochi passi dal paese. Foto

Approvato lunedì sera, 24 gennaio, il bilancio di previsione 2022 del comune di Barga. A presentarlo al consiglio comunale il vice sindaco e assessore al bilancio, Vittorio Salotti

Settimana culturale a Barga fra teatro e letteratura. In questo periodo difficile di restrizioni continua l'impegno dell'amministrazione comunale di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus nel garantire il servizio pubblico del teatro aperto e degli appuntamenti culturali

I consiglieri comunali di minoranza del comune di Barga, appartenenti al gruppo "Progetto Comune Feniello Sindaco", denunciano le criticità dei servizi postali e i relativi disagi per i cittadini

La “bolla” consente di non saturare i posti Covid all’ospedale di Lucca che assiste pazienti complessi. Al "San Luca" c’è infatti già un consistente numero di ricoverati positivi al Coronavirus