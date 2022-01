Barga



Progetto Comune esulta: "Finalmente torna la centralina a Fornaci"

domenica, 2 gennaio 2021, 08:32

I consiglieri di Progetto Comune, gruppo di minoranza del comune di Barga, esultano per l'installazione di una centralina a Fornaci per analizzare la qualità dell'aria.



"Finalmente musica per le nostre orecchie - esordisce il gruppo -. Un argomento da noi trattato sin dalla campagna elettorale". "Questo gruppo consiliare - ricordano i consiglieri di minoranza - aveva già presentato una mozione per l'installazione della centralina fissa per analizzare la qualità dell'aria che respiriamo. Centralina già esistente e poi rimossa. Strumento importante per adottare le successive misure di mitigazione degli inquinanti presenti nell'aria ai fini della tutela della salute pubblica".



"Siamo davvero contenti - dichiara il gruppo - che, a distanza di due anni e mezzo dalla nostra richiesta, se pur in maniera mobile e non fissa, sia tornata la tanto amata e odiata centralina. Speriamo che la Regione Toscana, quanto prima, disponga l'installazione della centralina fissa visto le criticità ambientali del territorio in cui viviamo".



"Vigileremo affinché venga installata quella fissa - conclude il gruppoo -. Invitiamo i cittadini a seguire i dati dei rilevamenti effettuati in questo periodo e quelli che verranno effettuati nei periodi successivi".