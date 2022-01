Barga



Progetto Comune: "Fondi Covid per il palazzetto fantasma, e i commercianti?"

martedì, 4 gennaio 2022, 13:46

I consiglieri del gruppo di minoranza a Barga, Progetto comune “Feniello sindaco”, criticano aspramente la giunta comunale per la distribuzione dei fondi Covid del comune.



"Oltre 180 mila euro di fondi Covid distribuiti dal comune di Barga - esordisce il gruppo -, pochi quelli assegnati alle attività commerciali. Inaccettabile l'assegnazione dei fondi decisa dalla giunta. Infatti, nella seduta del 30 novembre, ha deciso di applicare la somma di 159.537,95 euro derivante dall'avanzo vincolato ed in particolare da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondente a entrate vincolate alla seguente finalità “fondi per emergenza covid 19 – fondo funzioni fondamentali”.



"Nella variazione di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - attacca -, ha applicato la somma di 159,537,95 come segue: (palazzetto dello sport) 70 mila euro per il finanziamento di maggiori costi per la sicurezza ai sensi del protocollo anticontagio covid-19 relativamente all'intervento “ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma palestra scuola elementare in barga capoluogo”. Ancora si parla di ristrutturazione quando invece siamo di fronte ad una ricostruzione infinita. Grossi ritardi nell'esecuzione dell'opera ed enormi aumenti dei costi di costruzione. Di chi è la colpa? Di nessuno? Anzi potrebbe essere del gruppo di minoranza?"



"A breve - continuano i consiglieri - il comune dovrà sborsare ulteriori somme di danaro per la variazione dei prezzi di un'opera che doveva essere già conclusa nell'anno 2018, prima del Covid. Ora viena assegnata la somma di 70 mila euro ad un cantiere fantasma, fermo da tempo. Certo vanno sanificati i muri in cemento realizzati perché rischiano di contagiarsi con il Covid. Secondo noi, con meno soldi, andrebbe comprato un antimuffa per prevenire la proliferazione di questo fungo".



"Rifiuti Covid 77.537,95 euro per maggiori costi 2020-2021 per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti sostenuti per l'emergenza covid; (nessun commento) - è l'affondo del gruppo -; attività commerciali di Barga solo 12 mila euro di contributi per emergenza Covid. Forse la giunta poteva fare di più? A voi la risposta".



"Si premia un cantiere fantasma che ha lasciato la scuola da oltre cinque anni senza palestra nel silenzio assoluto di tutti ed in particolare di chi doveva far sentire la propria voce - conclude la minoranza -. Si penalizzano le attivitaà commerciali locali distribuendo loro le briciole rimaste. Cari commercianti, a quanto pare, non siete rimasti vittime solo del Covid ma anche di chi poteva fare qualcosa di più anche per voi".