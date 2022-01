Barga



Progetto Comune: "Inaccettabile la chiusura dell'ufficio postale di Mologno"

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:10

I consiglieri comunali di minoranza del comune di Barga, appartenenti al gruppo "Progetto Comune Feniello Sindaco", denunciano le criticità dei servizi postali e i relativi disagi per i cittadini.

"Dal giorno 8 gennaio - esordiscono -, l'ufficio postale di Mologno, frazione del comune di Barga, è stato chiuso al pubblico per mancanza di energia elettrica. Per quanto ci risulta, ad oggi, non è stato ancora aperto e lo stacco dell'energia elettrica è avvenuto senza alcun preavviso".



"L'Ufficio postale di Mologno - spiegano - rappresenta per la nostra popolazione un punto di riferimento importante per l'erogazione dei servizi postali. Rappresenta un servizio necessario per la nostra zona, per i nostri cittadini ed anche per gli utenti di passaggio. L'importante servizio pubblico è stato interrotto senza preavviso causando proteste dei residenti. Quanto avvenuto rappresenta un fatto di estrema gravità ai danni della nostra comunità che già da tempo è costretta a subire i disservizi postali".

"Per quanto precede - concludono - si chiede al sig. sindaco di intervenire immediatamente presso gli enti competenti per il ripristino dell'energia elettrica e del servizio postale.”