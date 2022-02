Barga



Campani al giro di boa: "Tra Covid e pirogassificatore, due anni e mezzo intensi"

sabato, 5 febbraio 2022, 12:41

di tommaso boggi

A metà del suo mandato l'amministrazione comunale di Barga fa il punto della situazione di questi due anni e mezzo tra progetti, risorse e covid.

Come il primo cittadino, Caterina Campani ha precisato sono stati due anni particolari, che hanno visto il comune di Barga mettere finalmente la parola fine ad alcune situazioni che hanno in passato monopolizzato il dibattito sul territorio, come ad esempio il tanto discusso pirogassificatore a Fornaci di Barga, bocciato con la conferenza dei servizi della regione nell'estate 2021.

Sempre sul fronte ambientale è di rilievo, oltre alle molte iniziative riguardanti transumanza e ambiente in generale e l'istallazione a Fornaci di una centralina mobile per il controllo della qualità dell'aria, in attesa di una fissa, ovviamente il cambio della ditta addetta al recupero dei rifiuti, un campo che deve ancora essere migliorato ma che secondo il primo cittadino è sulla buona strada, con anche grandi investimenti da parte dell'azienda.

Per quanto riguarda le attività commerciali, pesantemente colpite durante la pandemia, Campani ha specificato come siano state investite notevoli risorse, con oltre 200mila euro comunali e 100mila euro di fondi covid nazionali, usati per ammortizzare l'emergenza. Buoni risultati anche dall'iniziativa "Paniere di Barga", per la promozione delle imprese agricole e dei loro prodotti.

Sul fronte cultura e turismo i due anni di pandemia hanno influito molto soprattutto sulla programmazione degli aventi secondo il sindaco, che ha annunciato come però l'amministrazione sia riuscita a creare un calendario unico per coordinare ogni evento sul territorio in collaborazione con le associazioni. Una semplificazione che aiuta molto anche nella gestione del flusso turistico, di cui si prevede un aumento anche sul fronte del trekking grazie all'inaugurazione una anno fa di "Barga per vie e sentieri", iniziativa che ha portato alla creazione di cinque nuovi percorsi nel comune.

In questi anni di pandemia però è risultato palese come il settore sanitario del comune sia carente: "ci sono difficoltà -ha affermato il primo cittadino - prevalentemente a causa della carenza di personale. Tra i nostri successi c'è però l'aver ottenuto un'investimento di 6 milioni di euro nell'ospedale di Barga da parte dell'azienda sanitaria locale con la possibilità di creare altri 20 posti aggiuntivi per le cure intermedie".

Le politiche sociali sono invece state oggetto di un vigoroso implemento lo scorso anno, con la creazione delle case popolari di Loppia per un totale di 13 alloggi, destinati a salire tramite la collaborazione con in comuni vicini.

Per quanto riguarda edilizia scolastica e sportiva invece i finanziamenti ammontano rispettivamente un milione per le scuole e 600mila euro per edifici adibiti all'attività sportiva, come ad esempio le rinnovate piscine comunali, molti sono però i lavori ancora in corso come quelli all'ormai famigerato palazzetto dello sport di Barga. I finanziamenti messi a disposizione dal comune per opere pubbliche ammontano a loro volta a circa un milione di euro a cui si aggiungono circa 5 milioni da finanziamenti pubblici.

In campo amministrativo invece il piano tariffario è rimasto invariato mentre un grosso lavoro è stato fatto sul personale, dopo i molti pensionamenti degli anni passati ci sono state infatti 16 nuove assunzioni.

'Io sono soddisfatta -ha affermato Campani - abbiamo cercato di fare qualsiasi cosa potessimo per aiutare i nostri cittadini e le nostre attività in questo periodo duro, ora siamo in una fase di ripartenza e dobbiamo spingere sull'acceleratore. Più della metà del nostro programma è stato completato, voglio ringraziare tutti per gli obiettivi che abbiamo raggiunto in questi due anni e mezzo" ha concluso il sindaco di Barga.