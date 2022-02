In ricordo di Pietro Tallinucci nei 200 anni dalla nascita

Altri articoli in Barga

lunedì, 7 febbraio 2022, 10:23

Sono complessivamente 1.350 i metri di nuove condotte che verranno posati da Toscana Energia per realizzare l’estensione della rete di distribuzione gas nel comune di Barga (via San Pietro in Campo)

sabato, 5 febbraio 2022, 12:41

A metà del suo mandato l'amministrazione comunale di Barga fa il punto della situazione di questi due anni e mezzo tra progetti, risorse e covid. Come il primo cittadino, Caterina Campani ha precisato sono stati due anni particolari

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:31

Un nuovo comandante per il corpo dei vigili urbani di Barga è stato infine designato dopo che Cristina Saisi, che ha ricoperto la carica fino a quest'anno, è andata in pensione. Non è però l'unica novità

venerdì, 4 febbraio 2022, 11:22

Il capogruppo di minoranza del gruppo "Progetto Comune" a Barga, Francesco Feniello, interviene in merito alla sostituzione del pediatra dopo il trasferimento di quest'ultima

giovedì, 3 febbraio 2022, 11:20

E' uscito il bando della nona edizione del Premio Nazionale di Poesia “Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga" organizzato e curato da tante realtà importanti del territori

giovedì, 3 febbraio 2022, 08:29

In piena pandemia, la maggioranza consiliare del comune di Barga si sveglia dal letargo e decide di istituire l'imposta di soggiorno con decorrenza maggio 2022. Secondo i consiglieri di minoranza di "Progetto Comune" non solo è un momento sbagliato, ma anche le modalità con cui è arrivata in consiglio la...