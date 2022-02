Premio Pascoli 2022, fuori il bando

Altri articoli in Barga

giovedì, 3 febbraio 2022, 08:29

In piena pandemia, la maggioranza consiliare del comune di Barga si sveglia dal letargo e decide di istituire l'imposta di soggiorno con decorrenza maggio 2022. Secondo i consiglieri di minoranza di "Progetto Comune" non solo è un momento sbagliato, ma anche le modalità con cui è arrivata in consiglio la...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 14:47

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a seguito dell’aumento del massimale di scelta di due pediatri di famiglia e nell’attesa dell’entrata del pediatra titolare della convenzione, tutti i pediatri operanti nella Valle del Serchio hanno attualmente scelte libere

mercoledì, 2 febbraio 2022, 10:11

In scena venerdì 11 febbraio (ore 21) al Teatro dei Differenti di Barga L'uomo ideale, con Simone Montedoro, Toni Fornari, anche regista, e Claudia Campagnola. Una brillante commedia sulla solitudine dell'uomo moderno

domenica, 30 gennaio 2022, 13:37

E’ rimbalzata nelle ultime ore la notizia delle dimissioni di Carla Andreozzi dalla carica di governatore che ricopriva nella misericordia del Barghigiano; insieme con lei si sono dimessi anche il vice governatore ed un altro consigliere

venerdì, 28 gennaio 2022, 14:23

Alla sede vaccinale di Fornaci di Barga l’accesso libero per i vaccini 5-11 anni è possibile il 31 gennaio e il 5 e il 24 febbraio in orario 18-19; il 29 gennaio e il 2 febbraio in orario 12-13 e 18-19; l'8 febbraio in orario 12-13

giovedì, 27 gennaio 2022, 15:38

Può un antico lavatoio in pietra ormai in disuso, posto sul ciglio di una strada, trasformarsi in un colorato museo di opere d'arte a cielo aperto? La risposta è sì. Siamo in via di Tiglio, a pochi passi dal paese. Foto