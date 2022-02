Barga



San Pietro in Campo, si estende la rete metano

lunedì, 7 febbraio 2022, 10:23

Sono complessivamente 1.350 i metri di nuove condotte che verranno posati da Toscana Energia per realizzare l’estensione della rete di distribuzione gas nel comune di Barga (via San Pietro in Campo).

L’intervento, che avrà inizio nel mese di febbraio, fa parte di un importante progetto di estensione della rete condiviso dalla società e dall'amministrazione comunale che consentirà a 37 utenze di collegarsi alla rete di distribuzione. Nelle ultime settimane sono iniziati i sopralluoghi sul territorio da parte del tecnico responsabile del progetto di Toscana Energia accompagnato dal referente dell'amministrazione comunale per capire le esigenze delle singole utenze ed individuare i punti di allaccio.

Questa nuova metanizzazione del territorio toscano offre la possibilità ad ogni singola famiglia di valutare e scegliere la fonte di energia più consona alle proprie esigenze, sia dal punto di vista economico che eco-sostenibile.

Il progetto prevede inoltre l’installazione da parte di Toscana Energia di misuratori digitali di ultima generazione, in grado di consentire, tra l’altro, anche la lettura a distanza ed un controllo sui consumi reali.

Il completamento dell’opera (della durata di circa 80 giorni lavorativi) è previsto entro il mese di giugno.

L'amministrazione comunale di Barga si dice soddisfatta per questo importante risultato raggiunto in accordo con la Società Toscana Energia, un intervento atteso da molto tempo, fortemente sollecitato non solo dalla cittadinanza ma anche dalle aziende presenti in loco che hanno obiettivi concreti di sviluppo.