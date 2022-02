Barga



Torna in scena la commedia al Differenti di Barga

mercoledì, 2 febbraio 2022, 10:11

In scena venerdì 11 febbraio (ore 21) al Teatro dei Differenti di Barga L'uomo ideale, con Simone Montedoro, Toni Fornari, anche regista, e Claudia Campagnola. Una brillante commedia sulla solitudine dell'uomo moderno. In prevendita in questi giorni i biglietti, telefonando all'Ufficio Cultura del Comune allo 0583724791.

Prosegue la stagione di prosa del teatro barghigiano, frutto della consolidata collaborazione fra Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Barga, con la nuova commedia scritta da Toni Fornari, Andrea Maia e Vincennzo Sinopoli, L'uomo ideale, diretta dallo stesso Toni Fornari. Sul palcoscenico si muoverà un terzetto di fantastici attori, amatissimi dal pubblico: Simone Montedoro, Toni Fornari e Claudia Campagnola, che interpreteranno rispettivamente Damiano, Lollo e Giada

Sarà insomma l'occasione per trascorrere una serata all'insegna della commedia più divertente grazie ai tre attori sicuramente amati dal grande pubblico a cominciare da Simone Montedoro, il mitico Capitano Tommasi nella fortunata serie Rai Don Matteo. Anche Toni Fornari ha all'attivo numerosi spettacoli in teatro e tanto cinema.

Divertente la trama. Giada e Lollo sono soci in affari e vivono insieme in una bella casa-ufficio. Hanno un'azienda di moda e la loro griffe è molto conosciuta in Italia ma non riesce a diffondersi all'estero. La particolarità della loro convivenza consiste nel fatto che i due non sono fidanzati tra di loro ma convivono da amici in quanto Giada è disperatamente alla ricerca dell'uomo ideale e Lollo è gay. Decidono di mettere un annuncio per affittare una stanza della loro grande casa e in questo modo sperano di poter selezionare i candidati per trovare l'uomo ideale per Giada. Tra i tanti si presenta Damiano: bello, affascinante, cortese, divertente, insomma pare proprio lui L'Uomo Ideale. Ma a perdere la testa per lui non è soltanto Giada ma inaspettatamente anche Lollo. Si scatena così una competizione tra i due che porterà a risultati sorprendenti. Divertimento, emozioni e colpi di scena renderanno la commedia brillante e accattivante.

Informazioni per prenotazioni e prevendita (biglietti da 13 a 20 €): Ufficio Cultura del Comune di Barga (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17) telefono 0583724791 oppure cultura@comunedibarga.it e pagina Facebook Teatro dei Differenti