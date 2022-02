Barga



Vigili urbani, si amplia organico a Barga: Nicola Giovannetti nuovo comandante

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:31

di tommaso boggi

Un nuovo comandante per il corpo dei vigili urbani di Barga è stato infine designato dopo che Cristina Saisi, che ha ricoperto la carica fino a quest'anno, è andata in pensione.

"Approfittiamo di questo momento per ringraziare ancora Cristina - ha affermato il primo cittadino Caterina Campani - noi in questi mesi abbiamo fatto una selezione perché volevamo il nuovo comandante arrivasse dall'ufficio del comune e ci siamo riusciti".

Il nuovo comandante sarà infatti Nicola Giovannetti, sul territorio da circa vent'anni, coadiuvato dalla vicecomandante Sabrina Pardi, anche lei "veterana" del territorio barghigiano.

Non è però l'unica novità riguardante il corpo dei vigili urbani di Barga, che alla nuova nomina ha già affiancato un futuro ampliamento dell'organico di circa otto operatori, come Nazareno Salotti e Gabriele Galasso due delle "nuove leve" che vestiranno la divisa di vigile nel comune di Barga.

È intervenuto durante la conferenza anche il vicesindaco Vittorio Salotti, responsabile del personale per il comune, che oltre a fare gli auguri a questa nuova squadra ha approfittato del momento per rassicurare la cittadinanza a proposito dell'arrivo delle nuove autovelox sul territorio del comune, in ritardo ma finalmente quasi nelle mani dell'amministrazione.

Il neocomandante Giovannetti ha quindi ringraziato l'amministrazione per la fiducia che datagli: "Sono felice della squadra che abbiamo ora, piena di giovani e che, attraverso l'incremento che ci farà arrivare a otto operatori".

Questi nuovi agenti saranno fondamentali, secondo Giovannetti, per ampliare la presenza della polizia municipale sul territorio: "La municipale non ha il solo compito di fare rispettare leggi e norme, è un punto di contatto tra cittadini e amministrazione".