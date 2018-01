Borgo a Mozzano



Al Colombo di Valdottavo, concerto teatrale per La Serpe d’Oro

martedì, 16 gennaio 2018, 12:54

«La via di Valdottavo è pari pari / queste ragazze li voglian signori / se ’un cian la bicicletta ’un fanno affari...», così si canta in Rispetti e stornelli lucchesi, decima traccia di Toscani randagi. Canti d’amore, rabbia e osteria, disco d’esordio («destinato a restare» per Massimo Biliorsi, «La Nazione») pubblicato la scorsa estate da La Serpe d’Oro. Era destino, quindi, che Igor Vazzaz e soci dovessero approdare sulle tavole del Teatro Colombo di Valdottavo: sabato 20 gennaio, lo spazio gestito da Silvio Bernardi e Lara Panicucci ospiterà, infatti, Randagi… a teatro, un’autentica festa per il primo appuntamento della rassegna Amara terra mia, ispirata a un celebre verso di Domenico Modugno e dedicata al ricupero del repertorio musicale territoriale.

La «Toscana, acerba e aspra» di canti popolari riarrangiati tra innovazione e tradizione sarà protagonista assoluta di un evento diverso dalle ordinarie e frequenti esibizioni della band tra osterie, piazze e pub. Un palcoscenico, dieci musicisti, strumenti acustici ed elettrici, tanta musica e altrettanto divertimento: gli ingredienti sono quelli di un’occasione imperdibile, sia per il pubblico ormai fedele del gruppo sia per chi voglia lasciarsi sorprendere da una musica tanto antica quanto moderna. Se, nei concerti “normali” della Serpe, prevale la carica energica che fa della performatività una delle risorsi principali del gruppo, al Colombo saranno gli arrangiamenti e la ricchezza sonora a rivestire brani come Il trescone, Maremma, La leggera senza tralasciarne la «scarna bellezza» originale.

Ospiti d’eccezione Luca Giovacchini (chitarre), Riccardo Ghire Innocenti e Serena Davini (percussioni), Antonino Skid Santagati (figaresco factotum) si aggiungono all’organico in costante evoluzione formato da Francesco Amadio (mandolino, violino), Jacopo Crezzini (contrabbasso), Andrea Del Testa (mandolino, mandoloncello), Pamela Larese (fisarmonica, voce), Luca Mercurio (bouzouki) e il già menzionato Igor Vazzaz (voce, chitarre, ghironda). Il costo del biglietto è di 10€, cifra contenuta rispetto al tipo di spettacolo: in tal senso, le sorprese non finiscono, giacché, aggiungendo appena 7€, sarà possibile avere una copia a prezzo scontato dell’album, tuttora in vendita presso il negozio Sky Stone & Songs (piazza Napoleone 22, Lucca) o dal sito ufficiale del gruppo.

Quello di Valdottavo è il primo di vari impegni teatrali per La Serpe d’Oro: il 14 febbraio, al Verdi di Casciana Terme (PI), sarà la volta del concerto di San Valentino intitolato D’amore, d’anarchia e di altri virus letali; sabato 24 febbraio, ai Rassicurati di Montecarlo, l’attesissimo Maledetta Toscana, recital-spettacolo che ha debuttato la scorsa estate ottenendo uno strepitoso successo nella rassegna Utopia del Buongusto.

Info e prenotazioni:

tel 368453795; prenotazioni@teatrocolombo.it

www.teatrocolombo.it - www.laserpedoro.it

c/o Spazio espositivo Livin' Art, via della Cervia 19 - Lucca