Borgo a Mozzano



Andare Oltre: "Necessario un nuovo medico di famiglia sul territorio, il sindaco intervenga"

lunedì, 8 gennaio 2018, 21:43

di simone pierotti

Andare Oltre interviene sulla situazione venutasi a creare a Borgo a Mozzano dopo il pensionamento della dottoressa Lotti, di cui ci siamo occupati pochi giorni fa.

"Per molti cittadini di Borgo a Mozzano il "vecchio" 2017 ha portato via il medico di famiglia e così, nel periodo dell’anno con il più alto picco d’influenza soprattutto fra gli anziani, molti cittadini si trovano senza medico o a dover affrontare file interminabili al distretto per sceglierne uno nuovo. Infatti, con il pensionamento più che meritato dopo tanti anni di onorato servizio, della Dottoressa Maria Lotti, i pazienti si trovano senza medico. I dirigenti dell’ASL Nord Toscana 2 non sembrano avere nessuna intenzione di fare un concorso e destinare a Borgo a Mozzano un altro medico. Tutt’altro, tant'è che l’indicazione data è di inserirsi nella lista, già molto numerosa, dei pazienti degli altri medici di base. Già dopo la morte improvvisa del Dottor Carlo Laurenzi avvenuta nel febbraio del 2015, non vi fu l’assunzione di un nuovo medico e così i suoi mutuati furono suddivisi fra i pochi dottori in servizio".

"Oggi accade la stessa cosa, ma i professionisti in attività sono solo 4 su tutto il territorio comunale, con un carico di pazienti vicino al tetto massimo di 1500, e nonostante la loro massima dedizione, risulta per loro difficoltoso svolgere al meglio la professione Così facendo si rischia di sminuire l’importanza ed il valore che riveste la figura del "medico di famiglia" che, sebbene negli ultimi anni sia sempre più frequente da parte dei pazienti la consultazione dello specialista, risulta comunque indispensabile essendo la figura emotivamente più vicina. Il gruppo Andare Oltre perciò chiede al sindaco di dialogare con i responsabili ASL del nostro territorio al fine di avere al più presto un nuovo medico di base e siamo pronti a supportare la sua richiesta, con un documento condiviso espresso dalla Commissione consultiva speciale Sanità".