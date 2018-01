Borgo a Mozzano



Andreuccetti annuncia un 2018 di grandi prospettive per Borgo

mercoledì, 10 gennaio 2018, 16:32

di simone pierotti

Il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti ha incontrato la stampa locale per fare il punto di quanto realizzato dalla propria amministrazione finora e per ragguagliare sui progetti del 2018: è un bilancio sicuramente positivo e confortante e ci sono diversi progetti in fase di realizzazione avanzata.

Partendo dai lavori pubblici sono molti gli scenari aperti. Il primo cittadino va molto orgoglioso dei lavori di restauro a due monumenti simbolo del territorio, il Ponte del Diavolo (o della Maddalena) e la Torre del Bargiglio. “Sarà completato il restauro della Torre del Bargiglio, con il terzo lotto dei lavori in procinto di partire. Inoltre abbiamo ottenuto dal Cipe il finanziamento per completare il restauro del Ponte del Diavolo, un risultato davvero importante”. Tra gli altri lavori importanti, proseguono i lavori per la rotatoria di Diecimo, gli interventi nelle frazioni sulla base di quanto segnalato di cittadini, l’ingresso al paese di Gioviano, il cimitero di Tempagnano.

Altro tema centrale dell’amministrazione Andreuccetti riguarda le scuole. “Importanti investimenti per la riqualificazione della scuola primaria di Borgo a Mozzano, per circa 1 milione e 600mila euro, lavori che inizieranno al termine dell’anno scolastico. L’intervento prevede un miglioramento della situazione generale dell’area, con una migliore viabilità e la creazione di 17 posti auto e un’area per le manovre degli scuolabus. A proposito di parcheggi, nel 2018 sono previsti nuiovi stalli per le auto nelle frazioni di Cerreto, Diecimo, Anchiano e Valdottavo. Verrà riqualificata l’illuminazione pubblica con i nuovi lampioni a led, oltre ad installare nuovi punti luce”.

Da sottolineare le iniziative culturali di Borgo a Mozzano divenute importanti tradizioni. “Nel 2018 avremo la festa biennale dell’Azalea, appuntamento sul quale puntiamo molto e stiamo già lavorando assieme ai floricoltori, alle associazioni e ai commercianti. Novità sono previste per Borgo è Bellezza, che sarà arricchita da nuove ed interessanti date alla scoperta degli angoli più belli del nostro territorio. Tornerà il Teatro di Verzura, poi ci sarà la 25° edizione di Halloween”.

Risultati confortanti arrivano dagli indicatori e dal turismo, in particolare. “Il nostro comune ha reagito alla crisi, ed è cresciuto del 12% sotto il profilo degli arrivi turistici, il risultato migliore nella Valle del Serchio. Il reddito medio pro-capite è cresciuto arrivando a 18.746 euro annui, superiore di quasi 1500 euro rispetto al dato precedente. Abbiamo inoltre sul nostro territorio 48 richiedenti asilo, numero che non aumenterà, anzi è previsto un calo, fino al numero di 25 persone”.

Infine Andreuccetti parla delle imminenti elezioni politiche. “I risultati ottenuti dal governo Renzi prima e Gentiloni poi sono evidenti, ma non sempre per chi governa è facile proporsi agli elettori. Per questo saranno aperte ad ogni risultato. A livello locale i cittadini possono essere soddisfatti, questo conterà qualcosa quando si recheranno alle urne. Il nostro territorio sarà rappresentato da Andrea Marcucci e Stefano Baccelli, sono convinto siano i candidati più forti e credibili”.