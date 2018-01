Borgo a Mozzano



Andreuccetti: “Bando per il nuovo medico di famiglia, nel frattempo ho chiesto alla Usl un sostituto”

martedì, 9 gennaio 2018, 19:22

di simone pierotti

Il sindaco di Borgo a Mozzano interviene sulla vicenda del pensionamento della dottoressa Maria Lotti, per dare un aggiornamento e tranquillizzare la popolazione. E’ inoltre una replica a quanto sollecitato dal gruppo di minoranza Andare Oltre.

“Sulla sostituzione del medico Maria Lotti ci tengo a fare alcune precisazioni. L’USL ha indetto un bando per la sostituzione definitiva, che verosimilmente produrrà un sostituto durante la prossima primavera. Il problema è da adesso fino ad allora. Cinque giorni fa (quindi qualche giorno prima che arrivasse una qualunque sollecitazione della minoranza) ho personalmente scritto una lettera al riferimento USL di zona, Dott. Franco Chierici e per conoscenza al presidente della Conferenza dei sindaci Marco Bonini, per chiedere l’imminente individuazione di un sostituto temporaneo della dottoressa Lotti, operativo da subito e fino al giorno d’ingresso del sostituto definitivo. Nel frattempo ho comunque richiesto una conferenza dei sindaci per trattare l’argomento”.

“Comprendo perfettamente il disagio di tanti cittadini e, come si evince, stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per intervenire. Non appena ci saranno novità non mancherò di aggiornare”.