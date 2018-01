Borgo a Mozzano : piano di gioviano



Arrestati per spaccio un 22enne tunisino e una donna di 47 anni

mercoledì, 10 gennaio 2018, 19:04

Ieri nel primo pomeriggio a Piano di Gioviano i militari del nucleo operativo, al termine di un’attività investigativa mirata a frenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della “mediavalle”, hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti B. M., tunisino 22enne e una donna D. S. B., 47enne. Entrambi residenti a San Giuliano Terme, disoccupati e censurati.

I due a seguito di un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento sono stati notati cedere in due distinte occasioni sostanze stupefacenti nei confronti di tre acquirenti e assuntori. Sono stati quindi fermati e controllati risultando in possesso di 17 grammi di eroina, suddivisa in nove dosi. Inoltre dopo la perquisizione personale sono stati trovati in possesso anche di una somma di denaro contante pari a euro 330 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio e di un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e i soggetti tratti in arresto in flagranza di reato.

Su disposizione del sostituto procuratore – p.m.- di turno, gli indagati sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso la loro abitazione in attesa dell’udienza di convalida e dell’eventuale rito direttissimo fissata per il pomeriggio odierno.

A seguito dell’udienza l’arresto delle due persone è stato convalidato e richiesti, a cura dei difensori, i termini a difesa. La data dell’udienza del dibattimento è stata fissata per il 26 febbraio. Nel frattempo il giudice ha disposto per i due imputati gli arresti domiciliari.

Sono stati fermati anche gli acquirenti, con il rinvenimento e sequestro amministrativo di 0,5 grammi di cocaina e 3 grammi di eroina, di seguito segnalati alla prefettura di Lucca, quali assuntori di sostanze stupefacenti.