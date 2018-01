Borgo a Mozzano



Arriva la Befana grazie alla Misericordia di Borgo a Mozzano

giovedì, 4 gennaio 2018, 17:17

di simone pierotti

La Misericordia di Borgo a Mozzano rinnova una delle più antiche e amate tradizioni delle nostre festività, la Befana. Torna infatti la tradizionale “Cantata della Befana” che si svolgerà venerdì 5 gennaio per le vie di Borgo a Mozzano e Cerreto, finalizzata a raccogliere offerte a favore della stessa Misericordia.

L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle 17 presso la Sede della Misericordia in via San Francesco 1. Con i volontari ed i simpatizzanti di questa ultradecennale iniziativa ci saranno anche i componenti della Merciful Band vestiti da pastori. La serata, come consuetudine, terminerà al Centro Accoglienza Anziani con un incontro conviviale di tutti i volontari.