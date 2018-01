Borgo a Mozzano



Cambio medico di famiglia: al distretto Usl di Fornoli il 2018 inizia con la… coda

giovedì, 4 gennaio 2018, 17:14

di simone pierotti

Il pensionamento, ovviamente programmato, del medico di base di Borgo a Mozzano Maria Lotti, ha creato nella popolazione non poche preoccupazioni. Al di là del valore affettivo e delle capacità, i tanti mutuati del medico hanno chiuso l’anno vecchio ed iniziato quello nuovo con un bel dilemma: a quale medico di famiglia passare? La dottoressa Lotti verrà sostituita o il territorio borghigiano rimarrà con un dottore in meno?

Domande alle quale al distretto Usl di Fornoli possono dare facilmente delle risposte. Non a caso il nuovo anno per gli uffici è iniziato con una bella fila di pazienti, chi per chiedere informazioni, chi per effettuare il cambio di dottore. Sul territorio ci sono 14 medici che hanno disponibilità di seguire ulteriori pazienti anche se non tutti sono di Borgo a Mozzano. Al momento non è ben chiaro se verrà nominato un nuovo medico ma, in tal caso, dovrà essere indetto un concorso, quindi la procedura richiederà tempi non brevi. Nel frattempo chi ha bisogno di un medico dovrà recarsi agli uffici distrettuali di Fornoli per il cambio. Sicuramente i tempi della vecchia figura del medico di famiglia sembrano, ahimè, andati!