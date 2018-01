Borgo a Mozzano



Cent’anni e non sentirli: festa al Centro Anziani per Filomena

giovedì, 11 gennaio 2018, 16:29

Un'altra festa di centenario allieterà il Centro Anziani della Misericordia di Borgo a Mozzano. Filomena Bianchini, ospite della RSA dall’agosto 2010, raggiunge il traguardo dei 100 anni con la capacità di leggere, ancora con curiosità e attenzione, giornali e riviste, per tenersi aggiornata sulle curiosità del momento. Filomena, che è nata il 12 gennaio 1918, in località “S. Giusto di Puticiano”, appartenente alla frazione di Anchiano, festeggerà la ricorrenza insieme a figli e nipoti, oltrechè gli ospiti, il personale e i dirigenti della struttura, domenica 14 gennaio nella stupenda cornice del Convento di San Francesco, sede della struttura assistenziale della Misericordia. Filomena non sarà l’unica centenaria di quest’anno, perché ai primi di marzo una seconda ospite taglierà, in buone condizioni fisiche, il traguardo dei 100 anni.