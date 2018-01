Borgo a Mozzano : valdottavo



"C’era una svolta” di Manuela Bollani al Teatro Colombo

giovedì, 11 gennaio 2018, 09:30

Dopo il sold out con la prima nazionale della nuova produzione della Compagnia Stabile tutt’I soli del Teatro Colombo e Spazio Leopoldo nel segno di Joyce “Molly ∃ Marion”, il 2018 della Stagione Teatrale del Teatro Colombo di Valdottavo, sotto la Direzione Artistica del musicista –compositore Silvio Bernardi, si apre con un appuntamento che accomuna grandi e piccoli, C’era una Svolta di e con Manuela Bollani.

Insieme a Manuela Bollani, autrice e interprete dello spettacolo, vi sarà la MaBoh Band composta da Gabriele Landucci tastiere, Simone Barsanti chitarra, Piero Pellicanò basso, Alessandro Matteucci batteria musiche originali e arrangiamenti Gabriele Landucci, costumi ArtEcò creazioni di Annalisa Benedetti, aiuto regia Edoardo Scalzini, disegno luci Mirco Lenzi, fonica Nicola Pisano, una produzione escutiva Stefano Bollani e Simone Giusti per RockOpera.

C’era una svolta… ma nessuno la vedeva mai, al massimo qualcuno ci andava a sbattere di tanto in tanto. Fatto sta che c’era una svolta e quel giorno Cappuccetto Rosso la imboccò, causando un’interruzione nel continuum spazio-temporale nel Regno dell’Eterno Ritorno. E così il Mondo della Favole esplose. Fine. Scherzo. Ma nemmeno troppo.

Nel nuovo mondo, il lupo cattivo non è cattivo e la nonna è una gran contaballe! La svolta non guarda in faccia a nessuno, è inarrestabile, irriverente e inesorabile.La svolta parla con la bocca piena, ruba al povero per dare al ricco e ama il prossimo suo… come il prossimo suo.

E il prossimo…potresti essere proprio tu!

Sospeso tra concerto e cabaret C’era una Svolta è il nuovo spettacolo della cantante e attrice Manuela Bollani: un One-Woman Show musicale, intelligente e ironico, che si diverte a ribaltare alcuni stereotipi del mondo delle favole. Tra monologhi e canzoni lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio umoristico e surreale, che scatena risate e pure qualche riflessione.

Scritto ed ideato dall’attrice/cantante Manuela Bollani la produzione esecutiva è affidata a Simone Giusti (Rockopera) e Stefano Bollani.

biglietto unico eur. 10,00

speciale promozione bambini eur. 8,00

