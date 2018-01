Borgo a Mozzano : diecimo



Gatti spariti in una colonia, l'appello delle volontarie

martedì, 2 gennaio 2018, 17:52

di simone pierotti

Irene è una delle volontarie dell’associazione “I gatti lucchesi” che si stava occupando del censimento di una colonia felina nei pressi di Diecimo. Qua, alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un consistente numero di gatti randagi. L’associazione, ad inizio del mese di dicembre, si è recata sul posto per verificare la presenza degli animali e provvedere, in privato, alla sterilizzazione. Le volontarie si sono imbattute in un numero decisamente consistente, circa 50 animali, una vera e propria colonia felina. A questo punto sono stati attivate le procedure per il censimento della colonia che dà diritto alla sterilizzazione degli animali da parte della ASL, in maniera gratuita.

Ci spiega Irene: “Abbiamo attivato la procedura per il riconoscimento della colonia felina, trovando grande disponibilità da parte del comune di Borgo a Mozzano, nel sindaco, della giunta e della polizia municipale. Tuttavia i tempi, a causa delle feste, si sono un po' allungati. Quando siamo tornati a Diecimo per un sopralluogo abbiamo trovato soltanto 7 gatti. Dove sono finiti tutti gli altri felini? 3 sono stati ritrovati morti, ci hanno spiegato alcuni abitanti, ma poi sono spariti. Evidentemente qualcuno li ha sotterrati. E’ adesso impossibile procedere d un’autopsia per accertare le cause della morte ma i sintomi ci dicono che si tratta di avvelenamento da metaldeide”.

Ipotesi al momento, anche sospetti su qualcuno del posto indispettito dalla presenza degli animali, ma non c’è niente di sicuro. L’associazione de “I gatti lucchesi” lancia un appello affinchè i felini rimasti in vita vengano portati in “stallo” da qualche privato generoso. Gli interessati possono contattare i seguenti numeri Irene 347/1912745 e Tiziana 347/6810729.