Giorno della memoria, celebrazioni a Borgo a Mozzano

martedì, 23 gennaio 2018, 08:51

La Misericordia di Borgo a Mozzano ha festeggiato i 35 anni di vita del Centro Accoglienza Anziani, inaugurato il 23 gennaio 1983. Sabato scorso volontari, dipendenti, ospiti del Centro e loro familiari e le autorità si sono dati appuntamento al convento di San Francesco, immobile donato alla Misericordia dall’Ordine francescano...

sabato, 20 gennaio 2018, 10:31

Sabato 20 gennaio alle ore 18 presso il convento di San Francesco a Borgo a Mozzano si terrà la presentazione del libro di fotografie di Alberto Silvestri e Augusto Biagioni intitolato "Il bello ci fa buoni – Il convento di San Francesco del Borgo"

venerdì, 19 gennaio 2018, 12:50

I lavori sono realizzati da Rfi e cofinanziati per 50 mila euro dal comune di Lucca e per 15 mila euro dal comune di Borgo a Mozzano. Il camminamento, che versava in condizioni di notevole degrado, era chiuso da molti anni proprio per la sua pericolosità

giovedì, 18 gennaio 2018, 10:53

“Il 2018 di Borgo a Mozzano è iniziato con alcuni importantissimi lavori di manutenzione, per un investimento complessivo intorno ai 30mila euro.”- a scriverlo in una nota è il sindaco Patrizio Andreuccetti

mercoledì, 17 gennaio 2018, 12:12

Lutto nella Misericordia di Borgo a Mozzano per la scomparsa di Cipriano Nesti, volontario attivo dal 2010. Sessantanove anni, sposato e padre di due figli, Nesti viveva a Bagni di Lucca ed era molto conosciuto in tutta la zona per la propria attività di istruttore di scuola guida e per...

martedì, 16 gennaio 2018, 12:54

Sabato 20 gennaio, lo spazio gestito da Silvio Bernardi e Lara Panicucci ospiterà, infatti, Randagi… a teatro, un’autentica festa per il primo appuntamento della rassegna Amara terra mia, ispirata a un celebre verso di Domenico Modugno e dedicata al ricupero del repertorio musicale territoriale