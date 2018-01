Il Centro Accoglienza Anziani festeggia i 35 anni con un libro fotografico

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 23 gennaio 2018, 13:27

Anche quest’anno il comune di Borgo a Mozzano celebra il giorno della memoria, iniziando il 26 gennaio con un appuntamento particolare presso la biblioteca comunale dove, alle 15.30, il professor Peter Ferrari Demski terrà un incontro incentrato su Sophie Scholl appartenente alla Rosa Bianca

sabato, 20 gennaio 2018, 10:31

Sabato 20 gennaio alle ore 18 presso il convento di San Francesco a Borgo a Mozzano si terrà la presentazione del libro di fotografie di Alberto Silvestri e Augusto Biagioni intitolato "Il bello ci fa buoni – Il convento di San Francesco del Borgo"

venerdì, 19 gennaio 2018, 12:50

I lavori sono realizzati da Rfi e cofinanziati per 50 mila euro dal comune di Lucca e per 15 mila euro dal comune di Borgo a Mozzano. Il camminamento, che versava in condizioni di notevole degrado, era chiuso da molti anni proprio per la sua pericolosità

giovedì, 18 gennaio 2018, 10:53

“Il 2018 di Borgo a Mozzano è iniziato con alcuni importantissimi lavori di manutenzione, per un investimento complessivo intorno ai 30mila euro.”- a scriverlo in una nota è il sindaco Patrizio Andreuccetti

mercoledì, 17 gennaio 2018, 12:12

Lutto nella Misericordia di Borgo a Mozzano per la scomparsa di Cipriano Nesti, volontario attivo dal 2010. Sessantanove anni, sposato e padre di due figli, Nesti viveva a Bagni di Lucca ed era molto conosciuto in tutta la zona per la propria attività di istruttore di scuola guida e per...

martedì, 16 gennaio 2018, 12:54

Sabato 20 gennaio, lo spazio gestito da Silvio Bernardi e Lara Panicucci ospiterà, infatti, Randagi… a teatro, un’autentica festa per il primo appuntamento della rassegna Amara terra mia, ispirata a un celebre verso di Domenico Modugno e dedicata al ricupero del repertorio musicale territoriale